Eine Zehnjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Zeitz (Burgenlandkreis) verletzt worden. Ein Fahrzeug stieß am Freitag mit der zehnjährigen Rollerfahrerin an einer Fußgängerampel zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Kind wurde in einer Klinik behandelt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.