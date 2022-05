Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Naumburg wurden vier Männer verletzt. Wegen ihrer schweren Verletzungen mussten ein 48-Jähriger und ein 46-Jähriger jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ein 52-Jähriger und ein 60-Jähriger wurden nach dem Brand am Montagabend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.