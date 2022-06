Zwei Mädchen sind nach Angaben der Polizei vor einem Supermarkt in Zeitz rassistisch beleidigt und geohrfeigt worden. Die 12 und 13 Jahre alten Kinder mit Migrationshintergrund seien leicht verletzt worden, teilte die Polizeiinspektion Halle am Montagabend mit. Sie seien beim Verlassen des Supermarktes zunächst von einer Frau beleidigt worden - «unter anderem mit fremdenfeindlichen Äußerungen», so die Polizei. Danach habe ein Mann beiden Kindern eine Ohrfeige gegeben. Die Frau und der Mann seien nach dem Vorfall am Montagmittag mit einem Auto davongefahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.