Die Stadt Dessau-Roßlau hat am Donnerstag ein Corona-Impfzentrum eröffnet. Anders als in den meisten Kommunen, die Impfstellen abbauen, wolle man ein verkleinertes Impfangebot ohne vorherige Terminvereinbarung vorhalten, sagte eine Sprecherin der Stadt. «Unsere Entscheidung basiert auch auf der Erfahrung, als in 2021 die Impfzentren bereits geschlossen wurden und die schnelle Neuinstallation ein erneuter Kraftakt war», führte die Sprecherin weiter aus. Die Bürger hätten damals längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, um einen Impftermin zu bekommen.