Die registrierte Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 404,4 an - nach 527,1 am vergangenen Dienstag. Bundesweit lag die Inzidenz laut RKI bei 522,7.