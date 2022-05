Die registrierte Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt mittlerweile unter der 200er-Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 190,4 an - nach 297,4 am vergangenen Dienstag. Bundesweit betrug die Inzidenz am Dienstag laut RKI 307,2.

Experten gehen allerdings davon aus, dass viele Corona-Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Nur diese werden in der Statistik gezählt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell, besonders am Wochenende und zu Wochenbeginn kann es zum Verzug kommen.

Innerhalb Sachsen-Anhalts wies das RKI am Dienstag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Halle mit 228,7 aus. Der Landkreis Wittenberg verzeichnete dagegen den landesweit niedrigsten Wert (127,2). Landesweit wurden 764 neue Covid-19-Fälle gemeldet sowie 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen-Anhalt laut RKI-Angaben 5338 Menschen nachweislich mit oder an dem Virus gestorben.