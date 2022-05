Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner und Woche ist in Sachsen-Anhalt weiter gesunken. Am Donnerstag betrug die registrierte Corona-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) landesweit 155,8 nach 177,1 am Mittwoch. 562 Neuinfektionen wurden dem RKI von den Behörden binnen 24 Stunden gemeldet, ebenso sechs neue Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen-Anhalt dem RKI zufolge 5344 Menschen nachweislich mit oder an dem Virus gestorben.