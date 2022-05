In Sachsen-Anhalt werden in den Sommerferien Lerncamps für Schülerinnen und Schüler angeboten, die Lernrückstände aus der Corona-Zeit aufholen wollen. An elf Standorten seien mehr als 30 Durchgänge der fünftägigen Angebote geplant, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Magdeburg mit. Fast 600 Schüler der fünften bis neunten Klassen an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen könnten teilnehmen. Die Lehrer sollen in Frage kommende Schüler ansprechen, hieß es.