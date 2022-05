Die registrierte Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt weiter und lag am Samstag nur noch knapp über der 100er-Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 103,5. 264 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden demnach registriert, ebenso zwei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen. Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag 209,4.