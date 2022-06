Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 137,4 betragen. Im Vergleich zur Vorwoche (114,2) ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche gestiegen. Im bundesweiten Vergleich wies Sachsen-Anhalt am Donnerstag den drittniedrigste Wert auf. Nur Sachsen (132,0) und Thüringen (82,3) lagen darunter. Deutschlandweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 276,9.