Für den Neubau einer Gleiskurve für die Naumburger Straßenbahn will das Land rund 40.500 Euro bereitstellen. "Das technische Denkmal gehört zum kulturellen Erbe des Landes, das gepflegt werden muss", sagte der Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Sven Haller, am Donnerstag in Naumburg (Burgenlandkreis). Durch den Neubau der 50 Meter langen Kurve am Marienring soll eine Langsamfahrstelle auf der Strecke der Bahn, die auch Wilde Zicke genannt wird, beseitigt werden.