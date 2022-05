Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Dessau-Roßlau ums Leben gekommen. Der Mann war am Mittwochmorgen mit seinem Auto auf einer Bundesstraße in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Das Auto des 60-Jährigen wurde nach rechts von der Straße geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Unklar blieb zunächst, warum der Autofahrer von der eigenen Fahrspur abgekommen war.