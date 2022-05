Unbekannte haben die Glasfront des Bauhaus Museums Dessau beschädigt. Drei Scheiben seien in der Nacht zum Dienstag zerstört worden, eine weitere sei beschädigt, hieß es am Mittwoch im Lagezentrum der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Der Schaden werde auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» über die Löcher und Risse in den Scheiben berichtet, die mutmaßlich durch Steinwürfe entstanden sind.