Bei der Kollision von zwei Autos auf der Bundesstraße 185 in Dessau-Roßlau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Als eine 45-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag nach links abbog, ist sie mit einem Auto aus der Gegenrichtung kollidiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fahrerin und der 81-jährige Autofahrer des anderen Fahrzeugs kamen ins Krankenhaus. Die Ursache des Unfalls ist bisher noch unklar.