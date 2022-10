In einem Brief an die Deutsche Bahn hat Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) wegen der vielen Zugausfälle massive Kritik am Unternehmen geübt. "Das System Bahn konnte - verursacht durch die DB Netz AG - seine Systemrelevanz und Leistungsfähigkeit (...) nicht nachweisen", schrieb Hüskens im Brief an Bahn-Infrastruktur-Vorstand, Berthold Huber. Sachsen-Anhalt sei im Sommer massiv von der Überprüfung und Auswechslung schadhafter Schwellen betroffen gewesen. Zeitweise waren laut Hüskens bis zu sieben Strecken über Wochen voll gesperrt.