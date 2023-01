Mit Schnee, Frost und Glätte wird das Wetter am letzten Januarwochenende in Sachsen-Anhalt winterlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Morgen mitteilte, ist es am Freitag zunächst bedeckt. Bei maximal ein bis drei Grad gibt es zeitweise etwas Sprühregen, im Harz bei minus vier bis null Grad leichten Schneefall. In der Altmark lockert es während des Tages ein wenig auf.