Am Samstag können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf örtliche Gewitter einstellen. Nach einem oft wolkigen Start in den Tag kann es zunächst lokal schauerartig regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mit. Ab dem Mittag gibt es vor allem im Osten vermehrt Regenschauer sowie regionale Gewitter mit Starkregen. Mitunter kann es kleinkörnigen Hagel und Windböen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad, im Harz zwischen 17 und 23 Grad.