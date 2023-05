Am Pfingstwochenende zeigt sich in Sachsen-Anhalt die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wechseln sich am Freitag Quellwolken und Sonne ab. Mit Höchstwerten von 18 bis 21 Grad, im Harz 11 bis 17 Grad, wird es demnach angenehm frühlingshaft.