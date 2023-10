Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals wieder gegen Liga-Konkurrent KSV Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Die Schützlinge von Trainer Christian Titz reisen demnach am 31. Oktober oder 1. November an die Förde. Zuletzt waren die Magdeburger zum Punktspiel am 20. August dort und gewannen mit 4:2. Im Pokal ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Clubs.