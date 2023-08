Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will trotz der Favoritenbürde die erste Runde im DFB-Pokal erfolgreich meistern. Dementsprechend vorbereitet reist das Team von Trainer Christian Titz am Montag (18.00 Uhr/Sky) zum Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. "Wir müssen eine gewisse Qualität mitbringen. Wir müssen von Beginn an unsere Leistung finden, den Gegner bespielen, uns Torchancen erarbeiten und im Umschaltspiel eine gute Verteidigung haben", sagte Titz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.