Die Vorsitzende der sachsen-anhaltischen Linken-Landtagsfraktion, Eva von Angern, erwartet keine Wechsel in die angekündigte neue Partei von Sahra Wagenknecht. "Kein Mitglied meiner Fraktion wird zur Wagenknechtpartei gehen", erklärte von Angern am Montag auf Anfrage. "Unser Bezugspunkt bleiben die Menschen in Sachsen-Anhalt. Für diese machen wir Politik im Landtag. Die uninspirierte Politik der Landesregierung lässt die Menschen allein, die im Besonderen von der hohen Inflation betroffen sind. Hier wollen wir als Linksfraktion helfen." In Sachsen-Anhalt regiert eine Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Die Politikerin Sahra Wagenknecht verlässt die Linke und gründet ihre eigene Partei. "Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen", sagte die 54-Jährige am Montag in Berlin. "Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen." Die Partei soll Anfang 2024 gegründet werden und zur Europawahl im Juni 2024 antreten.