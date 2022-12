Ein Ladenmitarbeiter ist am Montagabend in Halle von drei Männern angegriffen worden. Nachdem der 28-jährige Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts einem mutmaßlichen Dieb in die Fußgängerzone gefolgt sei, haben ihn dort zwei hinzukommende Männer vertrieben, so ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Dieb und die beiden Männer folgten dem 28-Jährigen demnach in den Laden, wo sie auf ihn einschlugen. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannten konnten entkommen; die Polizei ermittelt.