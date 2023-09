Leben, arbeiten, sich bilden und gesellschaftlich beteiligen: Bis zum Jahr 2030 sollen die Menschen in Sachsen-Anhalt deutlich stärker von der Digitalisierung profitieren können. Die Landesverwaltung solle sich bei der Digitalisierung an die Spitze stellen, erklärte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, am Montag in Magdeburg. Dort wurde die Strategie "Sachsen-Anhalt Digital 2030" vor Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Medien vorgestellt.