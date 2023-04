Mit einem digitalen Gesundheitslotsen hilft die Unimedizin Halle Patientinnen und Patienten bei einer ersten Einschätzung, ob die Behandlung von Beschwerden warten kann oder ein Notfall vorliegt. Anhand eines Fragenkatalogs bewertet die Software Symptome und mögliche Vorerkrankungen und gibt eine Empfehlung, wie die Unimedizin Halle am Mittwoch mitteilte. "So ermöglichen wir nicht nur die geeignete Versorgung zum richtigen Zeitpunkt, wir geben den Menschen auch mehr Sicherheit bei medizinischen Fragen und entlasten die Mitarbeitenden in der Notaufnahme", erklärte Projektleiter Jens Schneider.