Landtagsdebatte soll mit VR-Brille erlebbar werden

VR-Brille auf, rein in die virtuelle Landtagsdebatte - das soll in Sachsen-Anhalt möglich werden. Präsident Schellenberger will ein gläsernes Parlament.

Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) will bei der öffentlichen Darstellung des Parlaments neue Wege gehen. Künftig soll es Besuchern möglich sein, Debatten mit VR-Technik im digitalen Plenarsaal zu erleben. «Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte ein gläsernes Parlament. Das möchte ich wirklich mit Leben erfüllen», sagte Schellenberger der Deutschen Presse-Agentur.

VR bedeutet Virtual Reality. Mit der Technologie ist man von der Umgebung, in der Regel durch eine Brille, abgeschottet. Man taucht in eine künstliche Welt ein. «Politik muss erlebbar sein», sagte Schellenberger. Mit der VR-Technik sollten sich Besucher direkt in einer Landtagsdebatte wiederfinden, diese aus einer neuen Perspektive erleben und sich sogar daran beteiligen können. «Das soll auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.»

Die Details des Projekts, welche Räume man betreten und an welchen Debatten man virtuell teilnehmen kann, müssen aber erst noch geklärt und im Anschluss daran entwickelt werden.

Vor einem Jahr war Schellenberger nach der Landtagswahl vom 6. Juni 2021 zum Parlamentspräsidenten gewählt worden, zuvor war er Kultur-Staatssekretär. Bereits vor seiner Zeit im Ministerium sammelte er Parlamentserfahrung - der CDU-Politiker gewann mehrfach das Direktmandat seines Wahlkreises. Davor arbeitete Schellenberger als Mathematik- und Physiklehrer in Schönebeck.

Nach seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten hatte er gesagt, er werde mit Unterstützung der Abgeordneten alles tun, «damit dieses Parlament stärker als die Herzkammer der Demokratie im Land sichtbar und erfahrbar für die Bürgerinnen und Bürger wird».

In der Landtagsverwaltung wurde die Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Schellenberger setzt dabei bewusst auch auf neue Kanäle. «Social Media ist nicht unwichtig. In diesem Bereich wollen wir uns weiter entwickeln.»