Die FDP-Landtagsfraktion fordert, dass sich Sachsen-Anhalt auf die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) vorbereiten muss. "Der Einsatz von KI wird zweifellos weiter zunehmen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft werden immer deutlicher spürbar werden", sagte Digitalpolitiker Konstantin Pott der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist unerlässlich, dass sich Sachsen-Anhalt darauf vorbereitet und die Entwicklung im Sinne einer verantwortungsbewussten Nutzung von KI aktiv mitgestaltet."

KI steht wegen der zunehmenden Verbreitung von Chat-Robotern wie ChatGPT im Fokus. Dabei handelt es sich um Chatprogramme, die menschenähnlich reagieren, Fragen aus den verschiedensten Bereichen beantworten oder auf Anweisung auch Vorträge schreiben.

Die FDP-Landtagsfraktion hat eine Aktuelle Debatte zu dem Thema beantragt. Der Tagungsordnungspunkt soll nächste Woche behandelt werden. Pott sagte, es gebe viele Bereiche, in denen Künstliche Intelligenz positiv genutzt werden könne. "So kann ChatGPT im Unterricht als Werkzeug zum Einsatz kommen, um etwa Aufgabenformate oder neue Lösungsansätze zu entwickeln. In der Landesverwaltung kann KI Routineaufgaben automatisiert ausführen oder innerhalb qualitativ hochwertiger Chatbots für Bürgeranfragen verwendet werden." Dadurch könnten Ressourcen gespart und die Effizienz der Verwaltung verbessert werden.

