Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, hat ein Projekt in Halle zur Unterstützung von Suchtkranken als beispielhaft für die Betreuung solcher Erkrankungen bezeichnet. "Es muss darum gehen, die Betroffenen und ihre Angehörigen konstant zu begleiten", sagte Blienert am Dienstag in der Saalestadt. Beides leiste das Projekt in "vorbildlicher Weise".