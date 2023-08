In Magdeburg hat die Polizei bei einem 39 Jahre alten Mann etwa zwei Kilogramm Cannabis und 15 Gramm Kokain gefunden und sichergestellt. Bundespolizisten kontrollierten den Mann am Donnerstagabend im Hauptbahnhof und stellten dabei eine große Menge Drogen fest, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Beamte des Polizeireviers Magdeburg durchsuchten daraufhin auch die Wohnung des Mannes. Die Ermittlungen dauern an.