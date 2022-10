In Sachsen-Anhalt sind einer Schätzung des Landesamts für Umweltschutz zufolge 2021 wieder mehr Treibhausgase ausgestoßen worden. Die Emissionen seien im Vergleich zu 2020 um 3,7 Prozent auf rund 30,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gestiegen, wie die Behörde am Freitag in Halle mitteilte. Zunehmende Braunkohleverstromung und weniger Windenergie seien die Ursachen. In den Vorjahren sei der Trend beim CO2-Ausstoß rückläufig gewesen. Von 2018 auf 2019 etwa habe es ein Minus um neun Prozent gegeben, binnen des folgenden Jahres seien es sechs Prozent weniger gewesen.