Beim Ideenwettbewerb "Revierpionier" sind in Sachsen-Anhalt mehr als 300 Vorschläge eingereicht worden. Das teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Mit dem Wettbewerb soll der Strukturwandel in der Braunkohleregion gefördert werden. Die Bewerbungsfrist endete am Sonntag. Bürger sowie Vereine, Verbände, Schulen, Kitas und weitere Einrichtungen waren aufgerufen, eigene Ideen zur Gestaltung des Strukturwandels einzureichen.