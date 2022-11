Sachsen-Anhalts FDP-Landtagsfraktionschef Andreas Silbersack sieht die Energie-Preisbremse ein positives Signal für Menschen und Unternehmen, will sie aber möglichst überflüssig machen. "Das Ziel sollte es jetzt sein, durch Angebotserhöhung die Energiepreise zu stabilisieren, so dass ein Preisdeckel durch Schulden und Umverteilung in Zukunft überflüssig wird", erklärte Silbersack am Donnerstag. Es müsse geprüft werden, wie heimisches Gas gefördert werden könne. "Weiterhin muss auf den Bund Druck ausgeübt werden, die Atomkraft nicht auslaufen zu lassen."