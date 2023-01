Um den Strukturwandel in der Braunkohleregion zu fördern, hat Sachsen-Anhalt den Ideenwettbewerb "Revierpionier" gestartet. Dabei stehen Preisgelder von insgesamt einer Million Euro zur Verfügung, wie die Landesregierung mitteilte. Am Freitag hat die sechswöchige Bewerbungsphase begonnen. Bürger, Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen können demnach ab sofort Ideen für Projekte einreichen. Dabei geht es etwa darum, die Lebensqualität in der Region zu verbessern, zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken, um Existenzgründungen oder um Projekte von und für Kinder und Jugendliche rund um Technik und Naturwissenschaften.