Um die Zukunft der deutschen Energieversorgung zu sichern, haben sich die Landesministerinnen und -minister für einen konsequenten Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa stark gemacht. "Bei der Energiewende müssen zahlreiche Interessen berücksichtigt und harmonisiert werden", sagte Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) bei einem Austausch mit den jeweilige Ressortspitzen für Energie, Umwelt und Wirtschaft in Sachsen-Anhalts Landesvertretung in Berlin am Montag. Bei dem Treffen waren auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sowie Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (beide Grüne) dabei.