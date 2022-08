In Sachsen-Anhalts Kläranlagen ist im vergangenen Jahr fast genau so viel Strom mit dem dort gewonnenen Klärgas erzeugt worden wie 2020. Die befragten Anlagen hätten insgesamt 32,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Halle mit. Im Jahr davor waren es demnach 32,3 Millionen Kilowattstunden. Die Menge stagniert seit etwa vier Jahren.