Sachsen-Anhalt will die angestrebten Ziele beim Aufbau der Wasserstoff-Wirtschaft schneller als geplant erreichen. Die Wasserstoffstrategie des Landes stamme noch aus der Zeit vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, sagte Energieminister Armin Willingmann am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Bislang sollten bestimmte Schritte bis 2030 und 2040 erreicht werden, so der SPD-Politiker. «Wir haben im Moment noch keine Ziele nach vorne verlagert. (...) Aber wir sind uns alle darüber im Klaren, dass das jetzt schneller geschehen soll», sagte Willingmann.