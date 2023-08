Bei der Windenergie hat sich Sachsen-Anhalt ehrgeizige Ziele gesetzt. Doch der Ausbau stockt. Branchenverbände kritisierten kürzlich, dass das Land deutlich hinter den Plänen zurückbleibt. Ein neues Gesetz soll das ändern.

Kommunen in Sachsen-Anhalt sollen künftig finanziell von Windkraftanlagen profitieren. Noch in der Sommerpause soll dafür ein erster Gesetzentwurf an die Regierungsfraktionen gehen, teilte ein Sprecher des Energieministeriums von Armin Willingmann (SPD) mit. Das Gesetz sehe vor, dass Gemeinden beim Bau von neuen Anlagen und bei der Modernisierung von alten Windrädern, dem sogenannten "Repowering", profitieren. Bis zu 30.000 Euro seien so pro Anlage und Jahr möglich.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bereits ein entsprechendes Gesetz, Thüringen erarbeitet derzeit eine ähnliche Regelung. In der Vergangenheit hatte Energieminister Willingmann bereits verschiedene Lösungen ins Spiel gebracht, um die Akzeptanz des Windkraftausbaus in Sachsen-Anhalt zu stärken. Das Land will in den kommenden zehn Jahren 2,2 Prozent der Landesfläche für die Nutzung von Windenergie bereitstellen.

Der Gesetzentwurf des Ministeriums sieht nach Angaben des Sprechers vor, dass die eingenommenen Mittel nur zweckgebunden eingesetzt werden dürfen. Das Geld solle unter anderem für Kitas oder ähnliches ausgegeben werden, damit die Bürger profitierten. Die zusätzlichen Einnahmen sollen explizit nicht zur Schuldentilgung eingesetzt werden dürfen.