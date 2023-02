Die Tesvolt AG will die Produktion von Energiespeichern für Gewerbe und Industrie verzehnfachen. Im Frühjahr solle in Wittenberg mit dem Bau einer neuen Batteriefabrik begonnen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den Bau von zwei neuen Gebäuden und den Umbau der bestehenden Anlagen würden rund 60 Millionen Euro investiert. Mit der geplanten jährlichen Produktionskapazität von vier Gigawattstunden werde das Werk eine der größten Anlagen für gewerbliche stationäre Batteriespeichersysteme in Europa sein, hieß es. Die Bauarbeiten sollen 2024 beendet sein.