In mühevoller Kleinarbeit restauriert ein Rentner seit knapp vier Jahren ehrenamtlich die Dorfkirche von Wölkau. Nun ist ein Ende in Sicht.

Unter dem blauen Sternenhimmel in der Dorfkirche von Wölkau bei Bad Dürrenberg ist Gerald Hartmann in den letzten Zügen. Seit mehr als vier Jahren arbeitet der pensionierte Malermeister ehrenamtlich an dem Bau. In über 3000 Arbeitsstunden hat er seitdem die hölzernen Kirchenbänke und den Fußboden erneuert, den Altar restauriert und die Wände und das Deckengemälde gemalt. Doch nun ist ein Ende in Sicht: «Gegen Pfingsten werden die Arbeiten erstmal abgeschlossen sein», sagt Hartmann.

Nur noch Arbeiten an der Fassade stehen demnach dem 68-Jährigen noch bevor. Er sei auch ganz froh, dass sich das Projekt dem Ende entgegen neige, gesteht er. «Ich spüre schon den körperlichen Verschleiß.» Danach will er weiter Wartungsarbeiten vornehmen, aber etwas kürzer treten.

Hartmann restauriert seit seinem Renteneintritt 2019 ehrenamtlich das Innere der im 12. bis 13. Jahrhundert erbauten, dann mehrmals veränderten und ergänzten Kirche. Auf Initiative der Kirchgemeinde und Dorfbewohner konnte die Außenhülle der Kirche, die seit 1996 nicht mehr genutzt und dazu von Hochwasser schwer geschädigt wurde, in den Jahren bis 2019 saniert werden. Das Geld für das Material, das Hartmann benötigt, kommt aus Spenden.