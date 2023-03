Sachsen-Anhalts Frauen haben 2022 im Schnitt sechs Prozent weniger verdient als die Männer. Besonders hoch sei der Unterschied bei den Bruttostundenlöhnen in der Gruppe ab einem Alter von 40 Jahren, sagte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes am Montag in Halle. Hier liege die Verdienstlücke bei rund zehn Prozent.