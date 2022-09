Die Polizei ermittelt wegen zwei Fälle räuberischer Erpressung in Halle-Mitte. Am Dienstagabend sprachen drei unbekannte Täter einen 19-Jährigen am Stadtpark an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie bedrohten ihn, raubten sein Handy und seine Geldbörse. Dabei entstand ein Schaden von 150 Euro. Anschließend flüchteten die Täter.

In der Nacht zum Mittwoch attackierten zwei Unbekannte einen 21-Jährigen am Universitätsplatz zunächst verbal, dann auch körperlich. Sie forderten die Herausgabe seines Handys. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Harz. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

Die Fahndung zu den Tätern läuft. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.