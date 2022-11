Im Zentrum von Salzwedel ist eine Halle einer Autolackiererei in Brand geraten. Das Feuer sei am frühen Mittwochnachmittag gemeldet worden, gegen 19.40 Uhr habe die Feuerwehr den Brand gelöscht, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Altmark am Abend. Ein 37-jähriger Mann sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die angrenzende Straße wurde gesperrt. Den Schaden bezifferte ein Sprecher der Polizei am Abend auf etwa 300.000 Euro. Zur Brandursache war zunächst noch nichts bekannt.