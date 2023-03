Auf einem Friedhof in Neugersdorf (Landkreis Görlitz) ist eine 1,20 Meter hohe Bronzefigur gestohlen worden. Die Diebe seien gewaltsam auf das Gelände des Friedhofs gelangt und hätten die Grabskulptur vom Sockel geholt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Figur stellte einen sitzenden Mann dar.

Die Täter hätten eine zweite Grabfigur ebenfalls von ihrem Sockel entfernt, sie jedoch am Tatort zurückgelassen. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Montagmorgen. Die Diebe verursachten demnach einen Stehl-Schaden von 50.000 Euro. Neugersdorf ist ein Ortsteil der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Auch in Bautzen wurde eine Bronzefigur von einem Friedhof gestohlen - am vergangenen Wochenende. Die etwa 20 mal 40 Zentimeter große Statue habe einen Wert von etwa 1200 Euro, so die Polizei. Die Diebe hätten zudem einen Sachschaden von etwa 100 Euro verursacht.

Mitteilung - mit Foto der Skulptur aus Neugersdorf