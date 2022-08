Im Fall des zehn Jahre zurückliegenden gewaltsamen Todes einer 77-Jährigen in Wegeleben (Landkreis Harz) hat die Polizei bisher 659 freiwillige Speichelproben erhalten. Das teilte die Polizei in Magdeburg auf Anfrage mit. Die Ermittlungen waren im Frühjahr 2022 wieder aufgenommen worden. Am Tatort waren im April 2012 DNA-Spuren gesichert worden, die aber bislang keinem Menschen zugeordnet werden konnten. Ihnen soll nun aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Halberstadt mit zeitgemäßen Ermittlungsmethoden und -technik erneut nachgegangen werden.