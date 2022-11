Unbekannte haben in Magdeburg ein Parteibüro der Grünen mit Graffiti beschmiert, mit Farbe gefüllte Gläser an die Fassade geworfen und das Glas von Fenstern und der Eingangstür zerstört. Wie die Polizei mitteilte, wurden die zwei vermummten Täter dabei am Freitagmorgen von Zeugen beobachtet. Eine sofort eingeleiteten Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein.