Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Halle und im Landkreis Mansfeld-Südharz Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Halle ein Automat beschädigt, der gar keine Geldkassette besaß. An dem Gerät könne nur bargeldlos bezahlt werden, hieß es. Rund um den Automaten seien die Tabakwaren durch die Detonation verstreut worden. In der Nähe sei ein 38-Jähriger kontrolliert worden, bei dem ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt werden konnte.