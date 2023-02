In Magdeburg sowie in den Landkreisen Börde, Stendal und dem Salzlandkreis hat die Polizei am Freitag mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Drogenhandels durchsucht. Insgesamt 65 Beamte hätten Wohnräume, Grundstücke und Garagen von zwei Beschuldigten durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft Magdeburg mit. Dabei stellten sie unter anderem 40 Kilogramm Marihuana, 7 Kilogramm Kokain und 5 Kilogramm Crystal Meth sicher.