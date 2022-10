Eine Fotoausstellung rückt moderne, sakrale Glaskunst in ausgewählten Kirchen des Bistums Magdeburg in den Fokus. Nach der Eröffnung von "Und es ward Licht" am Dienstag im Magdeburger Roncalli-Haus wird die Schau bis Ende November bei freiem Eintritt gezeigt. Im Mittelpunkt steht nach Angaben der Katholischen Akademie des Bistums das letzte, dynamische Jahrhundert - von der Klassischen Moderne über die DDR-Zeit bis in die Gegenwart. Die Ausstellung ist eine gemeinsame Arbeit des Fotografen Frank Pudel und von Susanne Kalisch, freie Mitarbeiterin Kunstguterfassung bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.