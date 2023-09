Das Kulturhistorische Museum in Magdeburg präsentiert eine inhaltlich, konzeptionell und gestalterisch komplett überarbeitete Schau über Schule und deren Wandel. Nach der Eröffnung am Sonntag soll "Schulgeschicht:n - Schule wie sie war, ist und sein wird" als Dauerausstellung Besucherinnen und Besucher locken. Sie gebe dem Museum zufolge einen Überblick über die Geschichte schulischer Bildung in der Landeshauptstadt, die rund tausend Jahre zurückreiche.