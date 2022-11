In Sachsen-Anhalt können Grund- und Förderschulen künftig von den klassischen Halbjahreszeugnissen für Erst- und Zweitklässler absehen und Alternativen anbieten. Es könnten dafür landesweit einheitliche und standardisierte Protokolle der Lernentwicklungsgespräche eingesetzt werden, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Möglich sind eine Berichtsform oder eine Einschätzung des Lernverhaltens und der fachlichen Kompetenzen mittels Kreuzchen in einer Tabelle. Die Alternativen zum Halbjahreszeugnis sind bereits zu den kommenden Halbjahreszeugnissen Anfang Februar möglich.