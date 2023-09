Zwischen Halle und Magdeburg sind am Sonntag mehrere Hundert Radfahrer auf den Straßen unterwegs. An der "Cycle Tour" werden nach Veranstalterangaben bis zu 1500 Radfahrerinnen und Radfahrer teilnehmen. Ab Sonntagmorgen werde zunächst auf der 100 Kilometer langen Strecke von Halle nach Magdeburg gefahren, später am Vormittag sei der Start für die 50 Kilometer lange Strecke von Bernburg nach Magdeburg. Die Radfahrer sind auf öffentlichen Straßen unterwegs.